У столичному аеропорту у пам'ять про "кіборгів" зіграв військовий оркестр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У столичному міжнародному аеропорту "Бориспіль" у пам'ять про "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту - зіграв військовий оркестр. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу летовища.
"Вони витримали – не витримав бетон! Віддали шану героям 242-х денної оборони Донецького аеропорту. Дякуємо за виступ Військово-музичному управлінню Збройних сил України, Заслуженому Академічному Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, Національному президентському оркестру", - вказали в аеропорту.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський долучився до участі у заходах з ушанування пам’яті загиблих захисників України.
Додамо, Україна вшановує пам’ять "кіборгів", які загинули внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту 19 та 20 січня 2015 року. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.
Так, 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.