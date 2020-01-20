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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2422 перегляди

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Вшанування пам'яті "кіборгів": Зеленський долучився до участі у жалобній церемонії

Київ • УНН

 • 40758 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський долучився до участі у заходах з ушанування пам’яті загиблих захисників України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Вшанування пам'яті "кіборгів": Зеленський долучився до участі у жалобній церемонії

Захід проходив на території Міноборони. 

За даними пресслужби Мінветеранів, сьогодні Дзвін пам'яті лунав п'ятдесят раз. "Усі крім одного, його удари звучатимуть за захисників ДАП", - додали у відомстві.

Також вказано, що віддати шану захисникам України та згадати їх прийшли родини загиблих Героїв, керівництво Міноборони та очільниця Мінветеранів Оксана Коляда, а також курсанти та ліцеїсти - для яких "кіборги", як називають захисників ДАП, "назавжди стали взірцем українських воїнів".

Раніше Зеленський зазначав, що "кіборг" – не персонаж американського блокбастера, а український воїн-герой.

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