Вшанування пам'яті "кіборгів": Зеленський долучився до участі у жалобній церемонії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський долучився до участі у заходах з ушанування пам’яті загиблих захисників України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Захід проходив на території Міноборони.
За даними пресслужби Мінветеранів, сьогодні Дзвін пам'яті лунав п'ятдесят раз. "Усі крім одного, його удари звучатимуть за захисників ДАП", - додали у відомстві.
Також вказано, що віддати шану захисникам України та згадати їх прийшли родини загиблих Героїв, керівництво Міноборони та очільниця Мінветеранів Оксана Коляда, а також курсанти та ліцеїсти - для яких "кіборги", як називають захисників ДАП, "назавжди стали взірцем українських воїнів".
Раніше Зеленський зазначав, що "кіборг" – не персонаж американського блокбастера, а український воїн-герой.