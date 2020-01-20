Чествование памяти "киборгов": Зеленский присоединился к участию в траурной церемонии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участию в мероприятиях по чествованию памяти погибших защитников Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Мероприятие проходило на территории Минобороны.
По данным пресс-службы Минветеранов, сегодня Колокол памяти звучал пятьдесят раз. "Все кроме одного, его удары будут звучать по защитников ДАП", - добавили в ведомстве.
Также указано, что почтить защитникам Украины и вспомнить их пришли семьи погибших Героев, руководство Минобороны и руководительница Минветеранов Оксана Коляда, а также курсанты и лицеисты - для которых "киборги", как называют защитников ДАП, "навсегда стали образцом украинских воинов".
Ранее Зеленский отмечал, что "киборг" - не персонаж американского блокбастера, а украинский воин-герой.