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Чествование памяти "киборгов": Зеленский присоединился к участию в траурной церемонии

Киев • УНН

 • 40758 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участию в мероприятиях по чествованию памяти погибших защитников Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Чествование памяти "киборгов": Зеленский присоединился к участию в траурной церемонии

Мероприятие проходило на территории Минобороны.

По данным пресс-службы Минветеранов, сегодня Колокол памяти звучал пятьдесят раз. "Все кроме одного, его удары будут звучать по защитников ДАП", - добавили в ведомстве.

Также указано, что почтить защитникам Украины и вспомнить их пришли семьи погибших Героев, руководство Минобороны и руководительница Минветеранов Оксана Коляда, а также курсанты и лицеисты - для которых "киборги", как называют защитников ДАП, "навсегда стали образцом украинских воинов".

Ранее Зеленский отмечал, что "киборг" - не персонаж американского блокбастера, а украинский воин-герой.

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