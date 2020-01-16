Зеленський: "кіборг" – не персонаж американського блокбастера, а український воїн-герой
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент Україні Володимир Зеленський вшанував пам’ять “кіборгів” — захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, назвавши їх “справжніми легендами”. Відповідне повідомленні він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім’я — „кіборги“. Ви — живі й полеглі — справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну. Кожен знає, що „кіборг“ — це не персонаж комп’ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой.
Ви встояли там, де не витримав бетон,і навіть ворог визнав вашу незламність. Дві сотні „кіборгів“ заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!”, — написав Зеленський.
Нагадаємо, 16 січня, Всеукраїнський день пам’яті “Кіборгів”, коли Україна вшановує захисників Донецького аеропорту.