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Зеленский: "киборг" - не персонаж американского блокбастера, а украинский воин-герой

Киев • УНН

 • 24500 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов" - защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года, назвав их "настоящими легендами". Соответствующее сообщении он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский: "киборг" - не персонаж американского блокбастера, а украинский воин-герой

"В несокрушимости, храбрости, героизме и сверхчеловеческих усилиях украинского воинства есть имя - "киборги". Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину. Каждый знает, что "киборг" - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой.

Вы устояли там, где не выдержал бетон, а также враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают!" - написал Зеленский.

Напомним, 16 января, Всеукраинский день памяти "Киборгов", когда Украина чтит защитников Донецкого аэропорта.

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