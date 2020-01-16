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Сьогодні вшановують захисників Донецького аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, Всеукраїнський день пам'яті "Кіборгів". Україна вшановує захисників Донецького аеропорту, повідомляє УНН.

Сьогодні вшановують захисників Донецького аеропорту

Так, з нагоди всеукраїнського дня пам'яті "Кіборгів" міністр оборони України Андрій Загороднюк написав на своїй сторінці у Facebook: "Кіборги. Символ нескореного духу. Ми пам’ятаємо усіх, хто боронив Донецький аеропорт".

Також, МВС України‏ опублікувало у Twitter відео, присвячене Дню пам'яті Кіборгів.

"Україно, схили голову - сьогодні День пам'яті Кіборгів... Наші Кіборги дійсно надлюди, з плоті і крові, але з залізним духом і неймовірно мужніми серцями! Ви навчили нас не здаватися, ви нагадали нам, що таке гордість за військо, за державу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня Україна вшановує пам’ять "кіборгів", які загинули внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту 19 та 20 січня 2015 року. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.

Так, 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.

Як повідомлялося, п’ятий президент України Петро Порошенко нагородив режисера фільму "Кіборги" орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Україно, схили голову - сьогодні День пам'яті Кіборгів..

Наші Кіборги дійсно надлюди, з плоті і крові, але з залізним духом і неймовірно мужніми серцями! Ви навчили нас не здаватися, ви нагадали нам, що таке гордість за військо, за державу. pic.twitter.com/sS8tq78Kdh

— МВС України (@MVS_UA) 16 січня 2020 р.

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