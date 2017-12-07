Президент нагородив режисера фільму "Кіборги" орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив кримськотатарського режисера Ахтема Сеітеблаєва орденом "За заслуги" ІІІ супеня. Таким чином Глава держави відзначив роботу митця над художнім фільмом "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту. Про це Петро Порошенко повідомив в своєму Тwitter, передає УНН.
Також Глава держави подякував усій творчій команді, що працювала над стрічкою, зазначивши, що вона "піднімаєте патріотичний дух українців".
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"Сила фільму "Кіборги" в тому, що він створювався у співпраці з воїнами-героями, які допомагали знімальній групі відчути реальність війни" - зауважив Президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час прем’єри фільму “Кіборги” привітав військових Збройних сил України, назвавши їх гарантом незалежності України.