Президент наградил режиссера фильма "Киборги" орденом "За заслуги" III степени
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитеблаева орденом "За заслуги" III супеня. Таким образом Глава государства отметил работу режиссера над художественным фильмом "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта. Об этом Петр Порошенко сообщил в своем Тwitter , передает УНН.
Также Глава государства поблагодарил всю творческую команду, которая работала над фильмом, отметив, что она "поднимает патриотический дух украинцев".
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"Сила фильма "Киборги" в том, что он создавался в сотрудничестве с воинами-героями, которые помогали съемочной группе почувствовать реальность войны", - заметил Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время премьеры фильма "Киборги" поздравил военных Вооруженных сил Украины , назвав их гарантом независимости Украины.