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Сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта

Киев • УНН

 • 52816 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, Всеукраинский день памяти "Киборгов". Украина чтит защитников Донецкого аэропорта, сообщает УНН.

Сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта

Так, по случаю всеукраинского дня памяти "Киборгов" министр обороны Украины Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook: "Киборги. Символ непокорного духа. Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт".

Также, МВД Украины опубликовало в Twitter видео, посвященное Дню памяти Киборгов.

"Украина, склоны голову - сегодня День памяти Киборгов... Наши Киборги действительно сверхлюди, из плоти и крови, но железным духом и невероятно мужественными сердцами! Вы научили нас не сдаваться, вы напомнили нам, что такое гордость за войско, за государство", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 января Украина чтит память "киборгов", погибших в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта 19 и 20 января 2015 года. Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

Так, 20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко наградил режиссера фильма "Киборги" орденом "За заслуги" III степени.

Украина, склоны голову - сегодня День памяти киборга ..

Наши Киборги действительно сверхчеловеки, из плоти и крови, но железным духом и невероятно мужественными сердцами! Вы научили нас не сдаваться, вы напомнили нам, что такое гордость за войско, за государство. pic.twitter.com/sS8tq78Kdh

- МВД Украины (@MVS_UA) 16 января 2020

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