В столичной пиццерии произошла драка: пострадали 8 человек

Так, по предварительной информации очевидцев, драка произошла в пиццерии Mister Cat на Позняках.

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства драки в развлекательном заведении. В результате столкновения между посетителями и работниками одного из столичных ресторанов пострадали 8 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в пресс-службе.

Так, в полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на охранников, а также автомобилем повредили ограждение учреждения.

"На месте событий следственно-оперативная группа установила, что группа лиц нарушила общественный порядок, что сопровождалось с особой дерзостью и исключительным цинизмом, а также привело к повреждению имущества учреждения и входные двери помещения автомобилем ВМW, после чего скрылась с места происшествия. Во время драки в данном заведении получили телесные повреждения 8 работников учреждения", - отметили в полиции.

Отмечается, что владельцем иномарки оказался 39-летний киевлянин. Полиция также устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

В настоящее время следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 2, статьи 296 (хулиганство) УК и проводится дальнейшее расследование.

Напомним, в Житомирской области сгорело помещение кафе-бара.