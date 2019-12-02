На Житомирщині згоріло приміщення кафе-бару
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У неділю о 10:32 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від очевидця про пожежу в приміщенні кафе-бару у с. Виступовичі Овруцького району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На момент прибуття чергового караулу вогнеборців горіло перекриття у місці, де проходить димовий канал приладу пічного опалення. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні кафе, тому було прийнято рішення залучити додатковий бойовий розрахунок. Окрім того гасіння ускладнювало відсутність поруч вододжерела. 6 разів рятувальникам довелось їздити на дозаправку водою.
Силами бійців ДСНС об 11:26 пожежа була локалізована, а о 14:00 ліквідована. Вогнем повністю знищено приміщення кафе-бару площею 60 кв.м.
Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти розповсюдження пожежі на поруч розташовані 2 приміщення кафе. Внаслідок термічної дії вогню пошкоджено зовнішнє оздоблення та стіну одного із закладів.
Попередня причина займання - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного палення. Остаточні обставини встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, через безхатченка у Житомирі горіло 11 сараїв.