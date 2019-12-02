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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106314 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 90474 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105791 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117417 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147147 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147806 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Житомирской области сгорело помещение кафе-бара

В Житомирской области сгорело помещение кафе-бара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В воскресенье в 10:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение от очевидца о пожаре в помещении кафе-бара в с. Выступовичи Овручского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На момент прибытия дежурного караула пожарных горел перекрытия в месте, где проходит дымовой канал прибора печного отопления. Существовала угроза опрокидывания огня на соседние кафе, поэтому было принято решение привлечь дополнительный боевой расчет. Кроме того тушения затрудняло отсутствие рядом водоисточника. 6 раз спасателям пришлось ездить на дозаправку водой.

Силами бойцов ДСНС в 11:26 пожар был локализован, а в 14:00 ликвидирован. Огнем полностью уничтожено помещение кафе-бара площадью 60 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пожара на рядом расположенные 2 помещения кафе. Вследствие термического воздействия огня повреждена внутренняя отделка и стену одного из заведений.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Напомним, из-за бездомного в Житомире горели 11 сараев.

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