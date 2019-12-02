У столичній піцерії сталася бійка: постраждали 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У київській піцерії, у Дарницькому районі, сталась сутичка між відвідувачами та працівниками, у результаті чого постраждало 8 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, за попередньою інформацією очевидців, бійка сталась у піцерії Mister Cat на Позняках.
"Поліція Києва встановлює обставини бійки у розважальному закладі. У результаті сутички між відвідувачами та працівниками одного із столичних ресторанів постраждало 8 осіб. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - повідомили у пресслужбі.
Так, до поліції надійшла інформація про бійку в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Заявниця повідомила, що відвідувачі напали на охоронців, а також автомобілем пошкодили огорожу закладу.
"На місці подій слідчо-оперативна група встановила, що група осіб порушила громадський порядок, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, а також пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення автомобілем ВМW та поїхала з місця події. Під час бійки в даному закладі отримали тілесні ушкодження 8 працівників закладу", - зазначили у поліції.
Зазначається, що власником іномарки виявився 39-річний киянин. Поліція також встановлює осіб, причетних до правопорушення.
На даний час слідчим відділом Дарницького управління поліції вирішується питання щодо внесення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частиною 2, статті 296 (Хуліганство) ККУ та проводиться подальшого розслідування.
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