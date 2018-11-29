В столичной подземке посоветовали, как избежать давки в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Чтобы избежать давки в метро, следует, если есть возможность, не использовать этот вид транспорта в пиковые часы и соответственно скорректировать свой рабочий график. Об этом сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в комментарии корреспонденту УНН.
"Если у человека есть возможность избежать час пик, то стоит его избежать. Сейчас графики многих офисов разрешают приходить не в 9:00 утра, а на 10, 11, что позволяет доехать в более свободных вагонах. Час пик - он всегда час пик, то, понятно, что вы всегда столкнетесь с большим количеством людей в метрополитене. Если же будете в это время ехать на автомобиле, то потратите еще больше времени, стоя в пробке", - отметила представитель предприятия.
По ее словам, также пассажиры должны учитывать, что киевский метрополитен является одним из наиболее загруженных метрополитенов Европы. Впрочем столичная "подземка" может перевозить и больше пассажиров - при нынешнем показателе в 1,6 млн пассажиров в сутки этот показатель может увеличиться до 2 млн пассажиров.
В то же время, по ее словам, пассажиры должны учитывать, что пользуются общественным транспортом, поэтому едут вместе с большим количеством людей, и относиться с уважением к окружающим.
Напомним, уже несколько недель подряд синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Украине, в частности гололедице, что вызывает много травм и ДТП.
В частности завтра, 30 ноября, местами, в частности, на западе Украины температура воздуха снизится до 17 градусов мороза.