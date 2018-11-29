У столичній підземці порадили, як уникнути давки у метро

"Якщо у людини є можливість оминути годину пік, то варто її оминути. Зараз графіки багатьох офісів дозволяють приходити не на 9 годину ранку, а на 10-у, 11-у, що дозволяє доїхати в більш вільних вагонах. Година пік – вона завжди година пік, то, зрозуміло, що ви завжди зіткнетеся з більшою кількістю людей у метрополітені. Якщо ж будете у цей час їхати на автомобілі, то витратите ще більше часу, стоячи у заторі", - зазначила представник підприємства.

За її словами, також пасажири мають враховувати, що київський метрополітен є одним із найбільш завантажених метрополітенів Європи. Утім столична "підземка" може перевозити і більше пасажирів – при нинішньому показнику в 1,6 млн пасажирів на добу цей показник може збільшитись до 2 млн пасажирів.

У той же час, за її словами, пасажири мають враховувати, що користуються громадським транспортом, тож їдуть разом із великою кількістю людей, і ставитися із повагою до оточуючих.

Нагадаємо, уже кілька тижнів поспіль синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні, зокрема ожеледицю, що спричиняє багато травм і ДТП.

Зокрема завтра, 30 листопада, місцями, зокрема, на заході України температура повітря знизиться до 17 градусів морозу.