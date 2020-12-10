На столичной Лукьяновке "лоб в лоб" столкнулись две машины: появилось видео
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В патрульной полиции Киева показали видео с ДТП, которое произошло возле станции метро Лукьяновская, и в результате которой два человека получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.
“Вчера ночью возле станции метро Лукьяновская произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Geely. В результате ДТП двое участников получили повреждения. Мы призываем водителей пересмотреть это видео еще раз задуматься над важностью соблюдения ПДД”, — говорится в сообщении.
На видео видно, как автомобиль Geely въезжает на встречную полосу и на полной скорости врезается в KIA.
Напомним, полиция открыла уголовное производство из-за сбивания водителем такси мужчины в Броварах.