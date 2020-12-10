На столичній Лук'янівці "лоб у лоб" зіткнулися дві автівки: з'явилося відео
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У патрульній поліції Києва показали відео з ДТП, яка сталась поблизу станції метро Лук’янівська, та у результаті якої двоє людей отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.
“Учора вночі поблизу станції метро Лук’янівська сталося лобове зіткнення автомобілів KIA та Geely. У результаті ДТП двоє учасників отримали ушкодження. Ми закликаємо водіїв передивитися це відео та ще раз замислитися над важливістю дотримання ПДР”, — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як автомобіль Geely в’їжджає на зустрічну смугу і на повній швидкості врізається у KIA.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через збиття водієм таксі чоловіка у Броварах.