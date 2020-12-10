На столичній Лук'янівці "лоб у лоб" зіткнулися дві автівки: з'явилося відео

“Учора вночі поблизу станції метро Лук’янівська сталося лобове зіткнення автомобілів KIA та Geely. У результаті ДТП двоє учасників отримали ушкодження. Ми закликаємо водіїв передивитися це відео та ще раз замислитися над важливістю дотримання ПДР”, — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як автомобіль Geely в’їжджає на зустрічну смугу і на повній швидкості врізається у KIA.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через збиття водієм таксі чоловіка у Броварах.