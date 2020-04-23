В столичных больницах лежат 434 пациентов с пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В больницах с диагнозом пневмония на данный момент находятся 434 пациентов, 40 из которых были госпитализированы за минувшие сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С воспалением легких в настоящее время в больницах города находится 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония были госпитализированы 40 киевлян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции.
Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксирован 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее.