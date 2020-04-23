У столичних лікарнях лежать 434 пацієнти з пневмонією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У лікарнях Києва з діагнозом пневмонія наразі перебувають 434 пацієнти, 40 з яких було госпіталізовані за минулу добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Із запаленням легень наразі в лікарнях міста перебуває 434 хворих. Лише за минулу добу з діагнозом пневмонія було госпіталізовано 40 киян",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки тому, що в столиці таких пацієнтів обов’язково тестують на COVID-19, значно підвищився рівень вчасної діагностики коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 578, що більше, ніж добою раніше.