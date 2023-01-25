В Старобельске больница переполнена ранеными оккупантами: после "стабилизации" рашистов везут в Луганск или в рф

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"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мероприятий, их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России", - говорится в сводке Генштаба.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 080 человек, 3161 танка, 290 самолетов и сотен единиц военной техники.