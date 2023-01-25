У Старобільську лікарня переповнена пораненими окупантами: після "стабілізації" рашистів везуть у Луганськ або в рф

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"Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію росії", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки.