В Станице Луганской на 300 кв. м нашли два артснаряда и 30 гранат

"За прошедшие сутки, 15 сентября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено местность в пгт Станица Луганская. В общем, было обследовано 0,03 га территории области, где было обнаружено и изъято 32 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда и 30 гранат", - указали в ведомстве.

Напомним, согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской, одном из участков разведения сил и средств на Донбассе.