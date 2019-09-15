В Офісі Зеленського планують до 27 листопада відкрити оновлений міст у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст у Станиці Луганській, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента України.
Як зазначено у повідомленні, у районі Станиці Луганської на Луганщині продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів про наступний етап розведення сил на Донбасі
Зранку у неділю, 15 вересня, до місця, де проводить роботи ТОВ “Укртрансміст”, прибули два вантажних автомобілі зі щебенем. Станом на 11:00 заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги. Крім того, продовжують роботу піротехніки.
"Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада — відкрити основний міст", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 вересня Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській — після того, як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.