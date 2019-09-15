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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 73429 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113292 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105087 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 111885 просмотра

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В Офисе Зеленского планируют до 27 ноября открыть обновленный мост в Станице Луганской

В Офисе Зеленского планируют до 27 ноября открыть обновленный мост в Станице Луганской

Киев  •  УНН

 • 12731 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

Как отмечается в сообщении, в районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

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Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО "Укртрансмост", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники.

"Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобраны блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

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