В Офисе Зеленского планируют до 27 ноября открыть обновленный мост в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.
Как отмечается в сообщении, в районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.
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Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО "Укртрансмост", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники.
"Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобраны блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.