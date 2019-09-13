Зеленський розповів про наступний етап розведення сил на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Наступним кроком розведення військ на Донбасі є розведення сил і засобів у Петровському і Золотому. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
"Що стосується розведення військ – так, це теж дуже чутлива тема. Так який зараз статус - ми розвели війська в Станиці Луганській, там нема стрільби, там ми почали будувати міст. З гуманітарної точки зору це дуже правильно. Наступний етап, згідно з мінськими домовленостями, - розведення у нас Петровськ і Золоте. Я думаю, ми прийдемо до рішення цього питання в найближчі тижні", - сказав Президент.
Він заявив, що чекає на зустріч в нормандському форматі лідерів чотирьох країн.
"Чекаємо на цю зустріч. Звертаємось до наших міжнародних партнерів і до кінця вересня чекаємо на цю зустріч. Тягнути нема куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці", - додав Глава держави.
Нагадаємо, Зеленський наполягає на проведенні нормандської зустрічі вже у вересні.