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Зеленський розповів про наступний етап розведення сил на Донбасі

Зеленський розповів про наступний етап розведення сил на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Наступним кроком розведення військ на Донбасі є розведення сил і засобів у Петровському і Золотому. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.

"Що стосується розведення військ – так, це теж дуже чутлива тема. Так який зараз статус - ми розвели війська в Станиці Луганській, там нема стрільби, там ми почали будувати міст. З гуманітарної точки зору це дуже правильно. Наступний етап, згідно з мінськими домовленостями, - розведення у нас Петровськ і Золоте. Я думаю, ми прийдемо до рішення цього питання в найближчі тижні", - сказав Президент.

Він заявив, що чекає на зустріч в нормандському форматі лідерів чотирьох країн.

"Чекаємо на цю зустріч. Звертаємось до наших міжнародних партнерів і до кінця вересня чекаємо на цю зустріч. Тягнути нема куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці", - додав Глава держави.

Нагадаємо, Зеленський наполягає на проведенні нормандської зустрічі вже у вересні.

Українські Національні Новини

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