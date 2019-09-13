Зеленский рассказал о следующем этапе разведения сил на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Следующим шагом разведения войск на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.
"Что касается разведения войск - да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус - мы развели войска в Станице Луганськой, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, - разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - сказал Президент.
Он заявил, что ждет встречу в нормандском формате лидеров четырех стран.
"Ждем на эту встречу. Обращаемся к нашим международным партнерам и до конца сентября ждем этой встречи. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - добавил Глава государства.
Напомним, Зеленский настаивает на проведении нормандской встречи уже в сентябре.