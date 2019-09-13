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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79979 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105648 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120639 просмотра

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Зеленский рассказал о следующем этапе разведения сил на Донбассе

Зеленский рассказал о следующем этапе разведения сил на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17210 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Следующим шагом разведения войск на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.

"Что касается разведения войск - да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус - мы развели войска в Станице Луганськой, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, - разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - сказал Президент.

Он заявил, что ждет встречу в нормандском формате лидеров четырех стран.

"Ждем на эту встречу. Обращаемся к нашим международным партнерам и до конца сентября ждем этой встречи. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - добавил Глава государства.

Напомним, Зеленский настаивает на проведении нормандской встречи уже в сентябре.

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