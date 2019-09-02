Зеленський заявив, що починаються роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На окупованій частині Станиці Луганської починається будівництво мосту. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
"Демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганської блокпост… і починаємо будувати міст в Станиці Луганській",- сказав Зеленський.
Нагадаємо, українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди у районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.
Раніше в СЦКК заявляли, що бойовики у Станиці Луганській не пустили будівельників до зруйнованої частини мосту.