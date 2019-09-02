Зеленский заявил, что начинаются работы по восстановлению моста в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На оккупированной части Станицы Луганской начинается строительство моста. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.
"Демонтировали наконец на оккупированной части Станицы Луганской блокпост ... и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Зеленский.
Напомним, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенной участке моста.
Ранее в СЦКК заявляли, что боевики в Станице Луганской не пустили строителей разрушенной части моста.