Зеленский заявил, что начинаются работы по восстановлению моста в Станице Луганской

"Демонтировали наконец на оккупированной части Станицы Луганской блокпост ... и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Зеленский.

Напомним, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенной участке моста.

Ранее в СЦКК заявляли, что боевики в Станице Луганской не пустили строителей разрушенной части моста.