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У Станиці Луганській на 300 кв. м знайшли два артснаряди та 30 гранат

У Станиці Луганській на 300 кв. м знайшли два артснаряди та 30 гранат

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Станиці Луганській Луганської області, у районі якої ремонтують пошкоджений під час бойових дій міст, під час розмінування території на 300 кв. м знайшли два артилерійські снаряди та 30 гранат. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в області.

"Протягом минулої доби, 15 вересня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у смт Станиця Луганська. Загалом, було обстежено 0,03 га території області, де було виявлено та вилучено 32 одиниці вибухонебезпечних предметів, а саме: 2 артилерійських снаряда та 30 гранат", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст у Станиці Луганській, одній з ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.

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