В Стамбуле на выборах выигрывает кандидат от оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На муниципальных выборах в Стамбуле по результатам обработки 95% бюллетеней лидирует кандидат от оппозиционной партии Экрем Имамоглу, что стало крупнейшим поражением партии президента Турции Раджеп Эрдогана за 16 лет правления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что Имамоглу получил 53,6% голосов, а кандидат от Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, который набрал 45,4%, уже признал свое поражение на выборах.
"Сейчас мой соперник лидирует. Я поздравляю его и желаю ему удачи. Я хочу, чтобы Имамоглу хорошо служил Стамбул", - заявил Йылдырым.
Напомним, что это уже повторные выборы. Имамоглу должен был занять пост мэра Стамбула по итогам выборов, которые проходили 31 марта, где он победил с преимуществом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%). Однако партия Эрдогана подала апелляцию из-за нарушений, допущенных в ходе голосования.