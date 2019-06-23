У Стамбулі на виборах перемогає кандидат від опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На муніципальних виборах у Стамбулі за результатами обробки 95% бюлетенів лідирує кандидат від опозиційної партії Екрем Імамоглу, що стало найбільшою поразкою партії президента Туреччини Раджепа Ердогана за 16 років правління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Імамоглу отримав 53,6% голосів, а кандидат від Партії справедливості та розвитку Туреччини Біналі Йилдирим, який набрав 45,4%, вже визнав свою поразку на виборах.
"Наразі мій суперник лідирує. Я вітаю його і бажаю йому удачі. Я хочу, щоб Імамоглу добре служив Стамбулу", - заявив Йилдирим.
Нагадаємо, що це вже повторні вибори. Імамоглу повинен був зайняти пост мера Стамбула за підсумками виборів, які проходили 31 березня, де він переміг з перевагою в кілька тисяч голосів (менше 0,3%). Однак партія Ердогана подала апеляцію з-за порушень, допущених під час голосування.