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У Стамбулі на виборах перемогає кандидат від опозиції

Київ • УНН

 • 8931 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. На муніципальних виборах у Стамбулі за результатами обробки 95% бюлетенів лідирує кандидат від опозиційної партії Екрем Імамоглу, що стало найбільшою поразкою партії президента Туреччини Раджепа Ердогана за 16 років правління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У Стамбулі на виборах перемогає кандидат від опозиції

Повідомляється, що Імамоглу отримав 53,6% голосів, а кандидат від Партії справедливості та розвитку Туреччини Біналі Йилдирим, який набрав 45,4%, вже визнав свою поразку на виборах.

"Наразі мій суперник лідирує. Я вітаю його і бажаю йому удачі. Я хочу, щоб Імамоглу добре служив Стамбулу", - заявив Йилдирим.

Нагадаємо, що це вже повторні вибори. Імамоглу повинен був зайняти пост мера Стамбула за підсумками виборів, які проходили 31 березня, де він переміг з перевагою в кілька тисяч голосів (менше 0,3%). Однак партія Ердогана подала апеляцію з-за порушень, допущених під час голосування.

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