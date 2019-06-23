У Стамбулі на виборах перемогає кандидат від опозиції

КИЇВ. 23 червня. УНН. На муніципальних виборах у Стамбулі за результатами обробки 95% бюлетенів лідирує кандидат від опозиційної партії Екрем Імамоглу, що стало найбільшою поразкою партії президента Туреччини Раджепа Ердогана за 16 років правління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.