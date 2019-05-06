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ЦВК Туреччини скасував результати виборів мера Стамбула

ЦВК Туреччини скасував результати виборів мера Стамбула

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Вища виборча комісія Туреччини прийняла в понеділок рішення скасувати результати виборів в Стамбулі, на яких зазнав поразки екс-прем'єр Біна Йилдирим - кандидат від очолюваної президентом Тайіпом Ердоганом Партії справедливості і розвитку (ПСР). Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Anadolu.

У понеділок ЦВК розглядала надані ПСР документи, що вказують на значні порушення під час виборів у найбільшому турецькому місті - Стамбулі.

Семеро з 11 членів Вищої виборчої комісії при підсумковому голосуванні, висловилися за скасування результатів виборів і проведення повторного голосування. Четверо членів ЦВК виступили проти такого рішення.

Як повідомив телеканал NTV, нові муніципальні вибори в Стамбулі відбудуться 23 червня. Вища виборча комісія повідомила, що сертифікат про визнання мером кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу буде відкликаний.

Згідно з офіційними даними, він випередив опонента Біна Йилдирима, набравши на виборах 31 березня 4,171 млн голосів виборців. ПСР вперше з 2002 року поступилася на муніципальних виборах в Стамбулі, мером якого сам Ердоган був з 1994 по 1998 рік.

Раніше УНН повідомляв, що партія Ердогана зажадала повторних виборів в Стамбулі.

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