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ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула

Киев  •  УНН

 • 11691 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Высшая избирательная комиссия Турции приняла в понедельник решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер страны Бина Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

В понедельник ЦИК рассматривала предоставленные ПСР документы, указывающие на значительные нарушения во время выборов в самом большом турецком городе - Стамбуле.

Семь из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании, высказались за отмену результатов выборов и проведения повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.

Как сообщил телеканал NTV, новые муниципальные выборы в Стамбуле состоятся 23 июня. Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу будет отозван.

Согласно официальным данным, он опередил оппонента Бина Йилдирима, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого сам Эрдоган был с 1994 по 1998 год.

Ранее УНН сообщал, что партия Эрдогана потребовала повторных выборов в Стамбуле.

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