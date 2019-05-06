ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Высшая избирательная комиссия Турции приняла в понедельник решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер страны Бина Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.
В понедельник ЦИК рассматривала предоставленные ПСР документы, указывающие на значительные нарушения во время выборов в самом большом турецком городе - Стамбуле.
Семь из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании, высказались за отмену результатов выборов и проведения повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.
Как сообщил телеканал NTV, новые муниципальные выборы в Стамбуле состоятся 23 июня. Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу будет отозван.
Согласно официальным данным, он опередил оппонента Бина Йилдирима, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого сам Эрдоган был с 1994 по 1998 год.
Ранее УНН сообщал, что партия Эрдогана потребовала повторных выборов в Стамбуле.