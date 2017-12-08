В Стамбуле из-за сообщения в Twitter требуют посадить "Мисс Турция-2017"

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8023 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20709 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100151 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109999 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130523 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106519 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108145 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113223 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

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В Стамбуле из-за сообщения в Twitter требуют посадить "Мисс Турция-2017"

В Стамбуле из-за сообщения в Twitter требуют посадить "Мисс Турция-2017"

Киев  •  УНН

 • 14311 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Прокуратура Стамбула требует от 6 месяцев до одного года тюремного заключения для 18-летней победительницы конкурса “Мисс Турция-2017” Итиро Эсен за ее сообщение в социальной сети Twitter, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Как добавляет BBC, говорится про твит девушки в годовщину переворота в Турции, который произошел 15 июля 2016. Пост Эсен вызвал резонанс 2017 году, после того как она стала “мисс Турция-2017”. Организаторы конкурса назвали этот инцидент “неприемлемым” и лишили девушку короны.

Сама же Эсен заявила, что это сообщение не было сделано из политических соображений.

Напомним, премьер-министр Турции Йылдырым Бина заявил о попытке переворота в Турции.

 

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