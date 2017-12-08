В Стамбуле из-за сообщения в Twitter требуют посадить "Мисс Турция-2017"

Как добавляет BBC, говорится про твит девушки в годовщину переворота в Турции, который произошел 15 июля 2016. Пост Эсен вызвал резонанс 2017 году, после того как она стала “мисс Турция-2017”. Организаторы конкурса назвали этот инцидент “неприемлемым” и лишили девушку короны.

Сама же Эсен заявила, что это сообщение не было сделано из политических соображений.

Напомним, премьер-министр Турции Йылдырым Бина заявил о попытке переворота в Турции.