У Стамбулі через допис у Twitter вимагають ув’язнити "Міс Туреччина-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прокуратура Стамбула вимагає від 6 місяців до одного року тюремного ув’язнення для 18-річної переможниці конкурсу “Міс Туреччина-2017” Ітір Есен через її допис у соціальній мережі Twitter, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Як додає ВВС, йдеться про твіт дівчини у річницю перевороту в Туреччині, який стався 15 липня 2016 року. Пост Есен викликав резонанс 2017 року після того як вона стала “міс Туреччина-2017”. Організатори конкурсу назвали цей інцидент “неприйнятним” та позбавили дівчину корони.
Сама ж Есен заявила, що цей допис не був зроблений з політичних міркувань.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Туреччини Йилдирим Біна заявив про спробу перевороту в Туреччині.