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В США пригрозили ответом для Беларуси, если она поможет России напасть на Украину

В США пригрозили ответом для Беларуси, если она поможет России напасть на Украину

Киев • УНН

 • 27019 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Соединенные Штаты и их союзники решительно отреагируют и примут меры против Беларуси, если Россия использует ее территорию для нападения на Украину. Об этом сообщило AFP со ссылкой на слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, информирует УНН.

Детали

"Мы также дали понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров", — сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента добавил, что если вторжение будет происходить из Беларуси и российские войска будут постоянно находиться на ее территории, НАТО может пересмотреть собственное размещение сил в странах, граничащих с Беларусью.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся в 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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