У США пригрозили відповіддю для Білорусі, якщо вона допоможе Росії напасти на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сполучені Штати та їхні союзники рішуче відреагують та вживуть заходів проти Білорусі, якщо Росія використає її територію для нападу на Україну. Про це повідомило AFP з посиланням на слова речника Держдепартаменту Неда Прайса, інформує УНН.
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"Ми також дали зрозуміти Білорусі, що якщо вона дозволить використати свою територію для нападу на Україну, вона зіткнеться зі швидкою та рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів, їхніх союзників та партнерів", — сказав Прайс.
Речник Держдепартаменту додав, що якщо вторгнення відбуватиметься з Білорусі і російські війська постійно перебуватимуть на її території, НАТО може переглянути власне розміщення сил у країнах, які межують з Білоруссю.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.