В США предложили усилить противодействие российской пропаганде

"И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду. Вот почему я с Элайзой Стефаник с гордостью представляю закон о противодействии иностранной пропаганде, который требует, чтобы СМИ раскрывали свои отношения с иностранными правительствами федеральной комиссии связи США и американскому народу", - говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал не читать западные медиа из-за "грубой пропаганды".



