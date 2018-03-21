У США запропонували посилити протидію російській пропаганді

"І Росія, і Китай різко розширили зусилля всередині нашої країни, щоб впливати на громадську думку, поширювати пропаганду і просувати власні політичні цілі. Ключовою частиною цієї стратегії є використання підконтрольних владі ЗМІ, які сіють неправду і поширюють пропаганду. Ось чому я з Елайзою Стефаник з гордістю представляю закон про протидію іноземній пропаганді, який вимагає, щоб ЗМІ розкривали свої відносини з іноземними урядами федеральній комісії зв'язку США та американському народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергій Лавров порекомендував не читати західні медіа через "грубу пропаганду".