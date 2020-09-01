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В США призвали привлечь к ответственности нападавших на участников ЛГБТ-акции в Одессе

Киев • УНН

 • 15581 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Посольство США в Украине призвало соответствующие органы государственной власти привлечь к ответственности тех, кто напал на участников ЛГБТ-акции в Одессе. Об этом говорится в заявлении посольства, передает УНН.

В США призвали привлечь к ответственности нападавших на участников ЛГБТ-акции в Одессе

"Демократия означает, что все группы могут мирно собираться и безопасно выражать свое мнение. Мы призываем соответствующие органы государственной власти привлечь к ответственности тех, кто напал на участников акции в Одессе OdesaPride2020. Права ЛГБТ - это права человека", - отметили дипломаты.

Напомним, ранее в Freedom House призвали власти Украины отреагировать на нападения в Одессе и Харьковской области.

В частности, 30 августа в Одессе дракой закончилась акция "Марша равенства". По сообщениям, подрались представители ЛГБТ-сообщества и члены праворадикальной организации. В полиции тогда сообщили, что в результате нападения в медучреждение доставили двух полицейских, а задержали тогда более десятка человек.

Демократия означает, что все группы могут мирно собираться и безопасно выражать свое мнение. Мы призываем соответствующие органы государственной власти привлечь к ответственности тех, кто напал на участников акции в Одессе # OdesaPride2020 . Права # ЛГБТ - это права человека.

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 1, 2020

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