У США закликали притягти до відповідальності нападників на учасників ЛГБТ-акції в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Посольство США в Україні закликало відповідні органи державної влади притягнути до відповідальності тих, хто напав на учасників ЛГБТ-акції в Одесі. Про це йдеться в заяві посольства, передає УНН.
“Демократія означає, що всі групи можуть мирно збиратися та безпечно висловлювати свою думку. Ми закликаємо відповідні органи державної влади притягнути до відповідальності тих, хто напав на учасників акції в Одесі OdesaPride2020. Права ЛГБТ — це права людини”, — наголосили дипломати.
Нагадаємо, раніше у Freedom House закликали владу України відреагувати на напади в Одесі та Харківській області.
Зокрема 30 серпня в Одесі бійкою закінчилась акція “Маршу рівності”. За повідомленнями, побилися представники ЛГБТ-спільноти та члени праворадикальної організації. У поліції тоді повідомили, що в результаті нападу до медзакладу доставили двох поліцейських, а затримали тоді понад десяток осіб.
Демократія означає, що всі групи можуть мирно збиратися та безпечно висловлювати свою думку. Ми закликаємо відповідні органи державної влади притягнути до відповідальності тих, хто напав на учасників акції в Одесі #OdesaPride2020. Права #ЛГБТ - це права людини.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 1, 2020