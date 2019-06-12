В США призвали Кремль прекратить преследование крымских татар

"И еще восьми крымских татар незаконно задержали на этой неделе. Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться", - отметили в США.

Напомним, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районе 10 июня было задержано 8 мужчин.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

Позже в понедельник подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест в СИЗО до 5 августа 4 задержанных крымских татар - Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдера Джеппарова и Ризу Омерова.