У США закликали Кремль припинити переслідування кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись. Таку заяву зробило посольство США в Україні після затримання напередодні на окупованому півострові вісьмох кримських татар російськими силовиками, передає УНН з посиланням на заяву дипломатів у Facebook.
"І ще вісьмох кримських татар незаконно затримали цього тижня. Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись", - наголосили у США.
Нагадаємо, після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах 10 червня було затримано 8 чоловіків.
ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".
Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.
Пізніше в понеділок підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня 4 затриманих кримських татар – Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова і Ризу Омерова.