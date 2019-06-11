У Криму заарештували 4 кримських татар, ще четверо чекають на рішення суду

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня 4 затриманих 10 червня кримських татар – Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова і Ризу Омерова. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Сулейманова і Джеппарова – в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії). Засідання проходили в закритому режимі.

Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам – Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантемирову і Руслану Нагаєву – пройдуть 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Раніше 10 червня суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко обрав кримському татарину Ризі Омерову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО терміном 1 місяць і 26 днів, до 5 серпня.

Нагадаємо, після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано 8 чоловіків.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.

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