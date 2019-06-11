В Крыму арестовали 4 крымских татар, еще четверо ожидают решения суда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя 10 июня отправил под арест в СИЗО до 5 августа 4 задержанных 10 июня крымских татар - Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдера Джеппарова и Ризу Омерова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.
Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четырем задержанным 10 июня крымским татарам - Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантемирову и Руслану Нагаеву - пройдут 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.
Ранее 10 июня судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко избрал крымскому татарину Ризу Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком 1 месяц и 26 дней до 5 августа.
Напомним, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 человек.
ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".
Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.