В США за рекордную сумму продали картину да Винчи

“Картина Леонардо да Винчи „Спаситель мира“ продана на аукционе Christie’s в США за 450 миллионов долларов в среду, 15 ноября”, — говорится в сообщении.

Отмечено, на аукцион “Спасителя мира” выставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который приобрел картину в 2013 году за 127,5 миллионов долларов.

Стоит отметить, что эта сумма является абсолютным рекордом в истории аукционов живописи. Ранее самым дорогим произведением искусства в аукционной истории считалась картина Пабло Пикассо “Алжирские женщины”, которая была продана за 179,3 миллионов долларов в 2015 году.

Как сообщал УНН, картину Ван Гога, созданную в сумасшедшем доме, купили за 81 млн долларов .