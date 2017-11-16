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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 21576 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78201 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62867 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 100008 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100739 просмотра

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В США за рекордную сумму продали картину да Винчи

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На аукционе в США картина Леонардо да Винчи “Спаситель мира” ушла с молотка за рекордные 450 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Картина Леонардо да Винчи „Спаситель мира“ продана на аукционе Christie’s в США за 450 миллионов долларов в среду, 15 ноября”, — говорится в сообщении.

Отмечено, на аукцион “Спасителя мира” выставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который приобрел картину в 2013 году за 127,5 миллионов долларов.

Стоит отметить, что эта сумма является абсолютным рекордом в истории аукционов живописи. Ранее самым дорогим произведением искусства в аукционной истории считалась картина Пабло Пикассо “Алжирские женщины”, которая была продана за 179,3 миллионов долларов в 2015 году.

Как сообщал УНН, картину Ван Гога, созданную в сумасшедшем доме, купили за 81 млн долларов .

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