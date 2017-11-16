У США за рекордну суму продали картину да Вінчі

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На аукціоні в США картина Леонардо да Вінчі “Рятівник світу” пішла з молотка за рекордні 450 млн доларів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Картина Леонардо да Вінчі „Рятівник світу“ продана на аукціоні Christie’s в США за 450 мільйонів доларів в середу, 15 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, на аукціон “Спасителя світу” виставив російський мільярдер Дмитро Риболовлєв, який придбав картину в 2013 році за 127,5 млн доларів.

Варто зазначити, що ця сума є абсолютним рекордом в історії аукціонів живопису. Раніше найдорожчим твором мистецтва в аукціонній історії вважалася картина Пабло Пікассо “Алжирські жінки”, яка була продана за 179,3 млн доларів в 2015 році.

Як повідомляв УНН, картину Ван Гога, створену в божевільні, купили за 81 млн доларів.

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