У США за рекордну суму продали картину да Вінчі

“Картина Леонардо да Вінчі „Рятівник світу“ продана на аукціоні Christie’s в США за 450 мільйонів доларів в середу, 15 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, на аукціон “Спасителя світу” виставив російський мільярдер Дмитро Риболовлєв, який придбав картину в 2013 році за 127,5 млн доларів.

Варто зазначити, що ця сума є абсолютним рекордом в історії аукціонів живопису. Раніше найдорожчим твором мистецтва в аукціонній історії вважалася картина Пабло Пікассо “Алжирські жінки”, яка була продана за 179,3 млн доларів в 2015 році.

Як повідомляв УНН, картину Ван Гога, створену в божевільні, купили за 81 млн доларів.