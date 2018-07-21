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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38671 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124154 просмотра

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В США решили продать на аукционе личные вещи первого человека на Луне

В США решили продать на аукционе личные вещи первого человека на Луне

Киев  •  УНН

 • 17358 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга — человека, который первым ступил на поверхность Луны — продадут на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что вещи будут выставлены на аукционы в начале ноября текущего года, а затем в мае и ноябре 2019 года. Покупатели смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, астронавт брал в полет на Луну.

Также с молотка уйдут флаги США, ООН, американских штатов и серебряные монеты, выпущенные на память об американской космической программе “Аполлон”. Особым лотом станет редкая золотая монета из коллекции астронавта.

Армстронг начал карьеру пилота, занимаясь в авиашколе города Уапаконета в штате Огайо. Он участвовал в Корейской войне, совершив 78 боевых вылетов. В 1962 году Армстронга зачислили во второй набор астронавтов NASA и он начал готовиться к полету в космос.

В 1966 году был командиром экипажа космического корабля “Джемини-8”, во время полета вместе с астронавтом Дэвидом Скоттом они провели первую в мире стыковку двух космических кораблей. В 1969 году командовал экипажем корабля “Аполлон-11”, главной задачей которого была высадка на Луну. Армстронг и астронавт Базз Олдрин провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом. Астронавт умер в 2012 году.

Как сообщал УНН, Blue Origin намерена брать с туристов за суборбитальный полет по 200-300 тысяч долларов.

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