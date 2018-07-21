У США вирішили продати на аукціоні особисті речі першої людини на Місяці

Відзначається, що речі будуть виставлені на аукціони на початку листопада поточного року, а потім в травні і листопаді 2019 року. Покупці зможуть придбати кепку бойскаута, що належала Армстронгу і прапор університету Пердью, де навчався астронавт. Ці речі, а також шматки крила і пропелера літака Flyer братів Райт 1903 року, астронавт брав в політ на Місяць.

Також з молотка підуть прапори США, ООН, американських штатів і срібні монети, випущені на пам’ять про американську космічну програму “Аполлон”. Особливим лотом стане рідкісна золота монета з колекції астронавта.

Армстронг почав кар’єру пілота, займаючись в авіашколі міста Уапаконета в штаті Огайо. Він брав участь в Корейській війні, зробивши 78 бойових вильотів. У 1962 році Армстронга зарахували в другій набір астронавтів NASA і він почав готуватися до польоту в космос.

У 1966 році був командиром екіпажу космічного корабля “Джеміні-8”, під час польоту разом з астронавтом Девідом Скоттом вони провели перше в світі стикування двох космічних кораблів. У 1969 році командував екіпажем корабля “Аполлон-11”, головним завданням якого була висадка на Місяць. Армстронг і астронавт Базз Олдрін провели на поверхні супутника Землі 2,5 години. У 1971 році Армстронг пішов з NASA, зайнявся викладанням і бізнесом. Астронавт помер в 2012 році.

Як повідомляв УНН, Blue Origin має намір брати з туристів за суборбітальний політ по 200-300 тисяч доларів.