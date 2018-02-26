В США отложили казнь преступника, потому что не смогли сделать смертельную инъекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В США мужчину, который был приговорен к смертной казни, не смогли казнить из-за того, что медицинский персонал не смог найти вену для введения инъекции, передает УНН со ссылкой на издание Metro.
61-летнего Дойла Ли Хэмма осудили за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема в 1987 году. Казнь должна была состояться в четверг, 22 февраля, в тюрьме в штате Алабама.
В течение двух часов медперсонал пытался уколоть Хэмму смертельную инъекцию, искали подходящую вену на голенях, лодыжках, даже в паху, однако в итоге лишь причинили ему боль.
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Возмущенный адвокат заключенного уже заявил, что его подопечному вообще нельзя было делать уколы из-за длительного лечения подопечного от лимфомы и гепатита, в результате которых вены Хэмма были сильно повреждены.
По факту неудачной казни проводится расследование. Казнь отсрочили.